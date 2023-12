Zien: gaat Britt Dekker hier helemaal naakt?

De 31-jarige influencer en presentatrice Britt Dekker werd op 17-jarige leeftijd bekend door haar deelname aan het programma ‘Take me out’.

Dat was een datingprogramma dat destijds op RTL 5 werd uitgezonden.

In de afgelopen jaren heeft ze heel wat sexyfoto’s geplaatst op haar Instagram-account.

Nu lijkt ze op onderstaande foto’s voor een gedeelte naakt te gaan.

© Instagram @brittdekker92

© Instagram @brittdekker92

Haar bikini dekt lang niet alles

Op haar foto’s is een groot deel van haar borsten te zien.

En we moeten eerlijk zijn, Britt Dekker ziet er op deze foto’s prachtig uit.

En dat voor een 31-jarige vrouw.

Zie onderstaande foto’s

Lees verder bij sterrenoptv.nl