ZIEN: Freek van Noortwijk, ex van Katja Schuurman, heeft vet verdiend aan hun voormalige liefdesnestje!

Op 12 oktober j.l. zette Freek van Noortwijk, ex van Katja Schuurman met wie hij dochtertje Coco heeft, zijn benedenwoning in Amsterdam Oud- West te koop voor 375.000 euro. Zelf kocht hij hun voormalige liefdesnestje in 2013 voor 154.500 euro.

WINST FREEK VAN NOORTWIJK

De koper was vrijwel snel gevonden en uiteindelijk is de woning van Freek verkocht voor een prijs van 390.024 euro. Dat is zo’n 15.000 euro boven de vraagprijs. Dat betekent dat Freek een prachtige winst heeft gemaakt van 235.524 euro. Dat wordt een leuke kerst.

INDELING

De koper krijgt een zeer leuke hoekwoning met een woonoppervlakte van 42 vierkante meter. In totaal zijn er twee kamers: 1 slaap-en 1 woonkamer.

De woonkamer heeft vier grote raampartijen waardoor het een licht huis is. Thuis kookt Freek in een luxe open keuken met alle benodigde inbouwapparatuur. Hij heeft hier zeer vaak gekookt voor Katja.

Het optrekje, gelegen in Amsterdam Oud- West, heeft een houten vloer door het hele huis heen….