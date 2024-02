ZIEN: Feijenoord speler Mats Wieffer koopt dit luxe appartement in Rotterdam

En heeft een schitterend uitzicht over de Skyline…

Op 23 juni 2022 maakte Feijenoord bekend middenvelder Mats Wieffer van Excelsior te hebben overgenomen. Hij tekende een contract tot medio 2027. Vorig maart maakte hij zijn debuut bij het Nederlands Elftal in de wedstrijd tegen Gibraltar.

KOOPSOM APPARTEMENT MATS WIEFFER

Nu hij meer verdiend vond Mats het zeker tijd worden om een luxe appartement te kopen. Hij kocht een nieuwbouw appartement in Rotterdam voor de prijs van 740.000 euro en liet voor hetzelfde bedrag er een hypotheek op vestigen.

INDELING APPARTEMENT

Voor dit geld is hij nu de trotse eigenaar van een appartement met een woonoppervlakte van 98 vierkante meter. In totaal zijn er drie kamers, twee slaap- en 1 badkamer. Uiteraard is de keuken luxe en van alle gemakken voorzie.

Het hele appartement, gelegen op de derde verdieping, is voorzien van vloerverwarming. Verder heeft hij uitzicht over de skyline en de auto kan worden…