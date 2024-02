ZIEN: Fajah Lourens mikt weer op een miljoenen winst.

Wellicht heeft ze nu meer succes..

Fajah Lourens, die op dit moment in het nieuws staat vanwege een vermeende relatie met Ruud de Wild, heeft haar woonboerderij in Purmerland weer te koop gezet en wel voor een vraagprijs van 3,8 miljoen euro. Dit gaat een klapper worden.

WINST FAJAH LOURENS

Fajah kocht de villa in 2007 voor een bedrag van 675.000 euro en liet er in 2022 een hypotheek op vestigen van 1,6 miljoen euro. Dat betekent dat wanneer zij haar optrekje met een adembenemend uitzicht weet te verkopen op de vraagprijs er een winst aan de horizon gloort van maar liefst 2,2 miljoen euro.

INDELING WOONBOERDERIJ

De koper krijgt er wel een parel voor terug. De woonoppervlakte bedraagt maar liefst 720 vierkante meter in totaal en er zijn zeven slaap-en zeven badkamers. Ook is er een ruimte voor een kantoor en ‘s morgens kun je beginnen met een duik in het zwembad.

En wat gaat Fajah doen? Die wil nog altijd emigreren naar Spanje.