ZIEN: Ex van Patty Brard zet zijn miljoenenvilla te koop

ZIE HIER DE BEELDEN VAN DE MILJOENENVILLA

Deze prachtige villa in het Noord Hollandse plaatsje Bergen, waar o..a. Sonja Bakker woont en Youp van ‘t Hek twee villa’s heeft, is van tv producent Gert Berg, die nog even een relatie heeft gehad met Patty Brard.

TALKSHOW

Gert maakte o.a. de eerste talkshow voor de commerciele televisie onder de naam Berg. Verder heeft hij o.a. het programma Puberruil gemaakt en de documentaire over de luchthaven Schiphol.

Hij wil nu van zijn giga villa af en vraagt er maar liefst 4.950.000 euro voor. Zelf kocht Gert zijn miljoenenoptrekje in 2000 voor iets minder dan 2 miljoen euro en liet er voor bijna 3,1 miljoen aan hypotheken op vestigen. Bij verkoop rond de vraagprijs kan hij zomaar bijna 2 miljoen euro winst in zijn zak steken.

INDELING LANDHUIS GERT BERG

Maar wat krijgt de koper voor zijn mijoenen? Een schitterend landhuis met een imposante oprijlaan en met een woonoppervlakte van 306 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt…