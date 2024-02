ZIEN: Enzo Knol ziet geen andere uitweg om koper voor zijn appartement te vinden!

Hij heeft vijf maanden geduld gehad…

Augustus vorig jaar zette Enzo Knol zijn appartement in Zeist te koop voor exact 700.000 euro. Hier is echter geen koper op af gekomen, dus was er geen andere optie dan de vraagprijs te verlagen en wel naar 675.000 euro ofwel 25.000 euro geeft hij prijs.

DIT VERDIENT ENZO KNOL OP DE VERKOOP

Zelf kocht Enzo het appartement in 2016 voor een bedrag van 430.000 euro en betaalde het met eigen geld. Er gloort dan ook altijd nog een winst van 245.000 euro aan de horizon en daar kan hij nog een Porsche van kopen.

INDELING APPARTEMENT ENZO KNOL

De koper krijgt voor dit geld een luxe appartement met een woonoppervlakte van 159 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt vier, waaronder drie slaap- en twee badkamers. Het appartement ligt op de eerste verdieping van de vier in totaal.

VILLA SOESTERBERG ENZO KNOL

Er is een luxe open keuken, voorzien van diverse inbouwapparatuur. Het balkon ontbreekt uiteraard niet en…