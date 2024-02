ZIEN: Emile Ratelband haalt zijn penthouse aan de Rijn uit de verkoop!

Moet best wel een teleurstelling voor hem zijn…

Emile Ratelband zette in september vorig jaar zijn penthouse in Arnhem te koop gezet voor een vraagprijs van 2.995.000 euro. Het maakt onderdeel uit van Villa de Rijn, een appartementen complexje die geheel van hem is. Helaas voor Emile is er geen koper komen opdagen en dat heeft de positiviteitsgoeroe doen besluiten het penthouse uit de verkoop te halen.

INDELING PENTHOUSE

Emile heeft het complex met eigen geld betaald en al voor zeker 2 miljoen euro verkocht. Het penthouse,is het pronkstuk.. De woonoppervlakte bedraagt 229 vierkante meter en in totaa; beschikt de koper over vier kamers, waaronder drie slaap- en 1 badkamer.

Overigens is er nog de gelegenheid voor een tweede badkamer. Het hele penthouse is voorzien van vloerverwarming. De keuken en het sanitair kunnen naar de smaak van de koper worden vormgegeven,

RAAMPARTIJEN

Het penthouse heeft een fantastisch uitzicht over o.a. de Rijn,…