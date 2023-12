ZIEN: Eindelijk goed nieuws voor saxofoniste Candy Dulfer.

Candy zette enige tijd geledenn haar luxe optrekje in Amsterdam te koop voor de vraagprijs van 1,2 miljoen euro. Zelf kocht ze haar dubbele benedenhuis in 2018 voor de prijs van 915.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 777.750 euro.

WINST

Bij verkoop voor de vraagprijs kan zij op basis van de koopsom een winst maken van 285.000 euro. Maar de koper laat lang op zich wachten. Maar er is goed nieuws, want er is een bod uitgebracht op haar dubbelel benedenhuis.

DEAL

Als het bod op de vraagprijs ligt, dan gloort er voor Candy een winst aan de horizon van 285.000 euro en ja, dan wordt het natuurlijk een mooie kerst met een rijke dis. Afwachten is of Candy en de aspirant koper tot een deal kunnen komen.

Zelf woont ze nu in deze prachtige woonboerderij die ze eerder dit jaar kocht voor een prijs van 1.395.000 euro bij een vraagprijs van 1,5 miljoen euro.