ZIEN: Dubbele benedenhuis van saxofoniste Candy Dulfer definitief verkocht.

Helaas voor Candy is de winst kleiner dan gehoopt.

ZIE HIER DE BEELDEN VAN HAAR DUBBELE BENEDENHUIS

VERKOOPPRIJS

Het dubbele benedenhuis in Amsterdam van top saxofoniste Candy Dulfer, die ooit optrad met Prince en o.a. deel uitmaakt van de Ladies of Soul, is definitief verkocht. Candy vroeg er 1,2 miljoen euro voor, maar moest een ton toegeven op de uiteindelijke koopsom.

De verkooprijs is 1,1 miljoen, maar gelukkig houdt ze nog voldoende over. Zelf kocht ze het pand in 2018 voor 915.000 euro, zodat de winst nog altijd een vette 185.000 euro is. Wat krjjgt de koper?

DIT KRIJGT DE KOPER

De koper krijgt een dubbele benedenwoning met een woonoppervlakte van 128 vierkante meter. In totaal zijn er drie kamers, waaronder twee slaapkamers en 1 badkamer, verdeeld over twee woonlagen. Op de beneden verdieping vind je de slaapkamers en op de eerste verdieping de riante living met grote ramen.

De open keuken is luxe en voorzien van alle denkbare…