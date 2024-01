ZIEN; Douwe Bob zet zijn luxe woonboot voor de hoofdprijs te koop .

Douwe Bob, die recent nog een prachtige woning kocht in Abcoude, heeft zijn woonboot, de Svalbard, te koop gezet voor een vraagprijs van 1.375.000 euro. Zelf kocht hij het woonschip dat zich het best laat omschrijven als ‘drijvend juweeltje’ , in 2019 voor het bedrag van 1.050.000 euro en liet er voor hetzelfde bedrag een hypotheek op vestigen

ZOVEEL WINST GAAT DOUWE BOB SCOREN

De oorspronkelijke vraagprijs lag op 1.275.000 euro dus Bob heeft goede zaken gedaan. Wanneer hij zijn schip op de vraagprijs weet te verkopen scoort hij dus een winst van 325.000 euro.

INDELING WOONBOOT DOUWE BOB

Wat krijgt de koper? Die krijgt voor zijn geld een prachtige woonboot met een woonoppervlakte van 321 vierkante meter en met een totaal aantal kamers van zes, waaronder vijf slaap- en q badkamer.

Dit alles verdeelt over twee woonlagen en een kelder. Tevens is er een zeer luxe keuken aan boord die van alle gemakken is voorzien. De koper kan er zo een Bed & Breakfast beginnen….