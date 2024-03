ZIEN: Dit wordt het droomhuis van Rico Verhoeven en Naomy!

Dit is het eerste huis dat Rico Verhoeven en vriendin Naomy samen hebben gekocht…

Rico Verhoeven en zijn vriendin Naomy van Beem hebben de volgende stap in hun relatie gezet. De twee hebben namelijk recent samen een vrijstaande woning gekocht in Amsterdam. Naomy woonde overigens al in Amsterdam.

Wellicht dat hij deze binnenkort in de verkoop zal gaan zetten. De woning die hij nu heeft gekocht werd overigens eerst gebruikt voor commerciële doeleinden. Op 13 september j.l. vroeg de eigenaar een omgevingsvergunning om het huis een volledige woonfunctie te geven.

Welk huis kocht Rico Verhoeven in Amsterdam?

Deze vergunning is verleend. Rico en Naomy kochten deze vrijstaande woning voor 1.275.000 euro en hebben er een hypotheek op laten vestigen van 1,205.000 euro. De woonoppervlakte bedraagt 96 vierkante meter. Direct na de winst van de eerste Glory Grand Prix op 9 maart 2024 liet hij weten dat het prijzengeld van EUR 500.000,- besteedt gaat…