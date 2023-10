Zien: dit is de wereldberoemde vriendin van David Hancko

David Hancko, is op dit moment de beste speler van Feyenoord. HIj heeft een relatie met een OUD-toptennisser waarmee hij zelfs een kind heeft. Kristyna Pliskova, is de prachtige vriendin van David Hancko. Het stel woont met hun zoontje in Rotterdam.

Voordat David en Kristyna een kind hadden, gingen ze elk vrij weekend op vakantie. Ze zijn samen al gespot in Dubai, Zwitserland en Amerika. De topsporters genieten wel van het leven, gelukkig maar!

© Instagram @kristynapliskova

Kristyna Pliskova is de vriendin van David Hancko

Kristyna Pliskova is de wereldberoemde vriendin van Hancko. De oud-toptennisser heeft fans over de hele wereld. Omdat ze kinderen wilde met David, en ze hem wilde steunen, is ze gestopt met tennissen. Ook had ze last van blessures.

Ze behoorde jarenlang tot de beste tennissers van de wereld. Samen met haar zus, tenniste ze voor haar geboorteland, Tsjechië, op de Olympische Spelen van Rio…

