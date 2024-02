ZIEN: Connie Breukhoven haalt weer bakzeil met haar luxe maisonnette.

En dan zit er maar een ding op..

UIT DE VERHUUR

Het is Connie Breukhoven- Witteman niet gelukt om een huurder te vinden voor haar luxe maisonnette, gelegen aan het Vondelpark in Amsterdam. Deze stond te huur voor een vraaghuur van 7500 euro per maand. Eerder vroeg de diva er nog 8500 euro per maand. ze heeft het optrekje dan ook uit de verhuur gehaald

WAARBORGSOM

Buiten de 7500 euro aan maandelijkse huur, moet de toekomstige huurder overigens ook nog een eenmalige waarborgsom betalen van 15.000 euro. Wellicht dat Connie de prijs alsnog gaat aanpassen. Wat krijg de huurder voor zijn of haar geld?

INDELING MAISONNETTE

Buiten dat Connie het al helemaal voor je heeft ingericht, krijg je een maisonnette met een woonoppervlakte van 190 vierkante meter. Aantal kamers is drie, waaronder twee slaap- en twee badkamers, verdeelt over twee woonlagen.

De woonkamer heeft hoge ramen, zodat je een prachtig uitzicht hebt over het Vondelpark. De design keuken is…