ZIEN: Carrièreswitch voor Jutta Leerdam?

We kennen ijskoningin Jutta Leerdam natuurlijk allemaal als ster op het ijs. Maar de vriendin van Jake Paul lijkt inmiddels een carrière switch te overwegen. Op Social Media deelt ze beelden waarin te zien is dat ze een modeshow loopt voor het merk Boss.

Over de catwalk

“Jongens, ik heb mijn eerste catwalk gelopen tijdens Milaan Fashionweek”, deelt Jutta op Instagram. Ze plaatst een aantal video’s waarop ze laat zien hoe het er backstage aantoe gaat. Ook zien we dat ze nerveus wordt achter de schermen, omdat ze niet gewend is aan zulk soort evenementen. Vogue plaatst vervolgens een video op Instagram waarop te zien is hoe Jutta schittert en over de catwalk loopt alsof ze het dagelijks doet. “En wie loopt er ook mee? Niemand minder dan onze eigen schaatskampioen Jutta Leerdam”, schrijft het blad erbij.

Goed verlopen

Lijkt erop dat alles goed is verlopen is, dus. Jutta loopt over de catwalk alsof het haar tweede natuur is. Als ze het…