ZIEN: Burgemeester Femke Halsema stevent af op tonnen winst met energie vretend huis . Zie foto’s

Halsema en haar partner Robert Oey stevenen op een mooie winst af

















En dat voor een Groen Links burgemeester…..

Eind december 2022 maakte burgemeester van Amsterdam Femke Halsema bekend, dat zij en haar partner Robert Oey al een jaar uit elkaar waren. Robert bleef in hun landhuis in Amsterdam woning en Femke nam haar intrek in de ambtswoning aan de Herengracht in Amsterdam.

VRAAGPRIJS

Ze hebben nu besloten om het landhuis, een beschermd stadsgezicht, in de verkoop te zetten tegen een vraagprijs van 9 ton euro. Zelf kochten zij het landelijk gelegen optrekje in 2020 voor een bedrag van 682.500 euro en lieten er een hypotheek op vestigen van 520.000 euro.

WINST BIJ VERKOOP

Dat betekent wanneer het landhuis wordt verkocht op de vraagprijs, zij een winst maken van 217.500 euro. Was dus zeker geen slechte investering. De koper krijgt een vrijstaand landhuis met een woonoppervlakte van 108 vierkante meter en telt in totaal vier…