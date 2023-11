ZIEN; Bouw nieuwe villa Linda de Mol vordert gestaag.

En vrijwel niemand die weet dat Linda hiermee bezig is….

De bouw van de nieuwe villa van Linda de Mol vordert gestaag. Voordat deze klaar is zijn op zijn vroegst een half jaartje verder. Niet alleen Linda heeft straks plezier van de nieuwe villa, maar uiteraard ook dochter Noa en zoon Julian.

VILLA LINDA DE MOL IN AANBOUW

De villa in aanbouw bevindt pal naast haar oude villa in het miljonairs resort Vale do Lobo, dat zich in de Algarve in het zuiden van Portugal bevindt. Noa was onlangs nog in Vale do Lobo als verslaggeefster van Vandaag Inside tijdens de interland Nederland- Gibraltar.

ANITA MEIJER VALE DO LOBO

Meerder bekende Nederlanders hebben overigens een huis in Vale do Lobo. Uiteraard broer John, maar ook Willem van Kooten en recent Anita Meijer. Ronald Koeman heeft zijn villa verkocht en Louis van Gaal heeft Vale do Lobo geruild voor het andere miljonairs resort Quinta do Lago.

John en Linda komen hier overigens al sinds hun jeugd, dus…