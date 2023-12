ZIEN: Binnenkijken in scheidingsboerderij van Marianne en Henk Timmer.

Die voor tonnen euro’s onder de vraagprijs is verkocht..

Zoals bekend zijn voormalig topschaatsster Marianne Timmer en voormalig AZ doelman Henk Timmer niet langer meer een stel. Nog even maakten ze gebruik van een pauze in hun relatie, maar het kwam niet meer goed.

WOONBOERDERIJ

De twee hebben jarenlang lief en leed gedeeld in deze prachtige woonboerderij in het plaatsje Hierden, een dorp in de gemeente Harderwijk in de provincie Gelderland. Deze werd te koop gezet voor een vraagprijs van 2,2 miljoen euro.

VERKOOPPRIJS

De verkoopprijs lag maar liefst een half miljoen euro lager ofwel is verkocht voor een prijs van 1.750.000 euro. Henk kocht de boerderij in 2003 tegen een niet bekende prijs. Na 20 jaar heeft hij dus nu afscheid genomen, evenals Marianne.

INDELING BOERDERIJ

De koper krijgt een prachtige woonboerderij met een woonoppervlakte van 447 vierkante meter. Het aantal kamers bedraagt negen, waarvan vier slaap- en twee badkamers, verdeelt…