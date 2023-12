ZIEN: Binnenkijken in net gekochte penthouse van Enzo Knol

bevindt zich in een voormalig graanENzo.

INFLUENCER

Enzo Knol heeft nog altijd zijn appartement in Zeist te koop staan voor 700.000 euro, maar dat heeft hem niet belet om weer eens toe te slaan op de woningmarkt. Dit keer heeft de influencer een leuk penthouse gekocht in een monumentaal voormalig graanpakhuis in het Drentse Assen.

INDELING PENTHOUSE

De vraagprijs bedroeg 450.000 euro. Wat krijgt Enzo voor zijn geld? Een penthouse met een woonoppervlakte van bijna 180 vierkante meter. Totaal aantal kamers bedraagt vijf, waaronder vier slaap- en twee badkamers, verdeelt over twee woonlagen.

Vanuit de woonkamer heeft hij uitzicht op de Drentse Hoofdvaart. Koken kan hij in de luxe open keuken met inbouwapparatuur. Tevens is er nog een bijkeuken. Parkeren is geen probleem en ook beschikt hij nog over een berging.

ITALIE

Het penthouse, gelegen op de vijfde verdieping, is per lift bereikbaar. Overigens bezit Enzo ook in Italie een mooi huis, en nog…