ZIEN: Binnenkijken bij tv presentator Herman van der Zandt, die Philip Freriks opvolgt bij De Slimste Mens.

Na 23 jaar verlaat tv presentator Herman van der Zandt de NOS voor de KRO- NCRV. Herman kennen we o.a. van het programma Met het Mes op Tafel, maar ook van de Tour de France en vele andere sporten.

DE SLIMSTE MENS

Herman gaat dit jaar Philip Freriks vervangen als presentator van het programma De Slimste Mens. Eerder verving hij al Matthijs van Nieuwkerk bij het programma Top 2000 a Go- Go. Daardoor is hij al een tijdje een vertrouwd gezicht bij de kijker.

WONING HERMAN VAN DER ZANDT

Uiteraard was bekendeburen benieuwd hoe hij. Herman, die twee kinderen heeft uit een eerdere relatie, woont momenteel samen met zijn vriendin in deze eengezinswoning in Utrecht, lekker dichtbij de studio’s in Hilversum.

KOOPSOM

Hij kocht dit optrekje in 2022 voor een prijs van 770.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van iets minder dan 9 ton euro. Hiervoor krijgt hij een optrekje met een woonoppervlakte van 124 vierkante meter.

INDELING WONING HERMAN VAN DER ZANDT

Het…