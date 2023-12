ZIEN: Bewoners leggen zich niet neer bij sluiting vakantiepark van Peter Gillis.

Gisteren werd bekend dat vakantiepark Prinsenmeer in Asten van Peter Gillis op last van de gemeente zal worden gesloten. Reden: de gemeente is bang dat Peter er criminele activiteiten gaat ontplooien ofwel illegale permanente bewoning. Uiteraard is dit een klap in het gezicht van de Massa Is Kassa ster.

DEMONSTRATIE

Maar ineens krijgt Peter steun uit wellicht onverwachte hoek: de bewoners van het park. Zij zijn enorm boos en zijn dan ook gaan demonstreren tegen de sluiting. De kans is groot dat deze bewoners binnenkort geen gas, water en licht meer hebben, omdat Oostappen het gebruik van het park definitief moet staken. Ze dreigen nu binnen twee dagen op straat te staan.

PANIEK

En dat pikken ze niet. .De paniek slaat dan ook toe bij de bewoners, die zeggen niks te weten van vermoedelijk misbruik van het park voor criminele doeleinden. Omroep Brabant deelt beelden van wanhopige demonstranten bij het gemeentehuis van Asten, waar wethouder Leon van de Moosdijk door…