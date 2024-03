ZIEN: Appartement Duncan Laurence met minimale winst verkocht!

Je kunt eigenlijk nauwelijks van een winst spreken..

ZIE HIER DE BEELDEN VAN HET APPARTEMENT

Vorig jaar augustus kocht zanger Duncan Laurence dit appartement in Amsterdam voor 805.000 euro en nu zette hij het alweer in de verkoop voor 799.000 euro. Op het optrekje rust een hypotheek op van 655.000 euro. Nog maar net heeft het appartement te koop gestaan of het is alweer verkocht.

VERKOOPPRIJS APPARTEMENT

Lange tijd was niet bekend voor welke prijs Duncan zijn appartement had verkocht en ook is niet bekend waarom hij er zo snel er weer vanaf wilde. De verkoopprijs blijkt 810.000 euro te zijn. Dat betekent dan hij een minimale winst heeft gemaakt van slechts 5000 euro en na kosten waarschijnlijk helemaal geen winst.

Voor Duncan was het blijkbaar belangrijker dat het is verkocht. Maar wat krijgt de koper voor zijn geld? Deze koopt een vierkamer appartement met een woonoppervlakt van 72 vierkante meter. Er zijn twee slaap- en twee…