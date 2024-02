Zien analisten de koers van Heineken stijgen of dalen?

Heineken NV (HEIA) daalde aanzienlijk met 6.4% en sloot op 87.14 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 31 juli 2023 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 8.0%. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag achter elkaar gedaald. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 131 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met vier keer de gemiddelde omzet per dag. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.”

Wat vinden de analisten

