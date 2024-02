ZIEN: Ajax speler Steven Berghuis zet zijn zeer luxe Rotterdamse appartement te huur!

Met uitzicht over de Maas en de skyline van Rotterdam..

VRAAGHUUR STEVEN BERGHUIS

Ajax en Nederlands Elftal speler Steven Berghuis heeft zijn luxe appartement in Rotterdam, gelegen naast de Cruise Terminal te huur gezet voor 3950 euro per maand. Tevens moet de huurder een waarborgsom betalen van 11.850 euro of drie maanden huur.

SKYLINE ROTTERDAM

Maar daar heb je ook wat voor. Het appartement is gelegen op de 27 ste verdieping en biedt dan ook, tevens door de grote ramen, een adembenemend uitzicht over de Maas en de Skyline van Rotterdam.

INDELING APPARTEMENT STEVEN BERGHUIS

De woonoppervlakte bedraagt 150 vierkante meter en het appartement telt in totaal drie kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer. De open keuken, met kookeiland, is luxe en voorzien van diverse inbouwapparatuur.

Het appartement wordt volledig gemeubileerd verhuurd. Tevens kun je een parkeerplaats huren voor 250 euro per maand en er is een gastenverblijf te huren op de 25…