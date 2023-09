Zien: Addy van den Krommenacker loopt snoeihard tegen glazen deur aan

Pijnlijk nieuws voor Addy van den Krommenacker. In beelden die hij op Instagram heeft gedeeld is te zien hoe hij vol met zijn gezicht tegen een glazen deur loopt.

Pijn

‘Dat deed pijn!’, schrijft Addy bij de video. Kennelijk kan hij ondertussen zelf wel lachen om de fail video. In de video is te zien hoe Addy een pand wil verlaten. De deuren zijn volledig gemaakt van glas, maar het lijkt erop dat Addy denkt dat de deuren open zijn. De mode-ontwerper loopt daardoor vol met zijn gezicht tegen de glazen deur aan.

Pech

Addy heeft de laatste tijd wel meer pech. Afgelopen jaar raakte een koffer vol met dure jurken kwijt. De koffer die verdween op Schiphol is ondertussen weer terecht. Hij twitterde hier toendertijd over: ‘Ongelooflijk! Op donderdag ben ik gevlogen van Milaan naar Nederland en mijn koffer met jurken voor mijn show in Parijs as. zondag is niet aangekomen’. Alhoewel de koffer uiteindelijk dus weer werd gevonden, was het al te laat voor de…