‘Zidane kan coach worden van Manchester United en Ten Hag opvolgen’

Zinédine Zidane zou, volgens de geruchten, kunnen terugkeren in de voetballerij en Erik ten Hag kunnen opvolgen bij Manchester United. Zizou coachte eerder al Real Madrid, maar daar is hij na 2021 mee gestopt. De Engelse grootmacht hoopt de Fransman snel weer terug te brengen naar de voetballerij. Foot Mercato weet te melden dat de nieuwe eigenaar van Manchester United Zidane wel ziet zitten.

Sir Jim Ratcliffe schijnt niet helemaal overtuigd te zijn van huidige manager Ten Hag. Ook dit seizoen loopt het stroef voor The Red Devils. De ploeg staat op een zesde plaats achter het Tottenham Hotspur van Micky van de Ven. Vandaar dat Ratcliffe naar andere coaches kijkt. Robert de Zerbi, momenteel coach van Brighton and Hove Albion, werd ook al genoemd als mogelijke vervanger.



Het is overigens niet de eerste keer dat Zidane in verband wordt gebracht met de Britse club. Dit gebeurde in 2021 namelijk ook al, toen zat Ole Gunnar Solskjaer op de…

