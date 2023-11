Zet theaterproducent Rick Engelkes uit geldnood dit pand te huur? Zie foto’s

MILJOENENBOETE RICK ENGELKES

Het Fonds Podiumkunsten heeft bepaald dat theaterproducent Rick Engelkes 3,7 miljoen euro aan coronasteun moet terugbetalen. En die heeft Rick nu niet direct in zijn achterzak zitten. Wellicht dat hij om die reden zijn pand aan de Koninginneweg in Amsterdam te huur heeft gezet voor 4500 euro per maand.

WAARBORGSOM

Daarbij moet er een eenmalige waarborgsom worden betaald van 9000 euro. Wat krijg je daarvoor? Eigen entree vanaf de straat in hal met trappenhuis naar de eerste verdieping. Royaal woonvertrek met aan de voorzijde de woonkamer met een vrije hoogte van meer dan 3,50 meter.

INDELING PAND RICK ENGELKES

Aan de straatzijde zijn openslaande deuren naar klein balkon en is er fraai uitzicht op groen. Aan de achterzijde is de eetkamer met aansluitend een terras van ca. 8 m² op het zuiden. De keuken is eveneens aan de achterzijde. Op de gang is een gastentoilet.

Op de tweede verdieping zijn drie ruime slaapkamers, waarvan twee met…