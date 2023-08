Focussen we doen het allemaal, maar hoe kan het beter? Eugene Gendlin (psychotherapeut en filosoof) heeft het op zich natuurlijke focusproces verdeeld in zes stappen, waardoor het makkelijker geleerd kan worden. Die stappen kunnen ook een houvast zijn als je vast komt te zitten of de draad kwijtraakt. Gendlin noemt dit ‘een touw om je aan vast te houden’. Zolang het proces vanzelf gaat, zonder je mee te sleuren en zonder dat je het contact met je lijf verliest, hoef je je niet om de stappen te bekommeren.

De zes stappen van het focusproces zijn:

Ruimte maken Felt-sense opzoeken of uitnodigen Een handvat zien te vinden Resoneren Vragen stellen Ontvangen

Voordat ik deze punten toelicht, wil ik opmerken dat als er nog geen focuservaring is, je als supervisor kunt uitleggen dat iedere interventie een uitnodiging is, aan de focusser (de supervisant) om te checken of het vanbinnen klopt. Vanbinnen kan de ervaring een eigen weg gaan, let vooral op…