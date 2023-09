Zens Magnetic Nightstand Charger: ontworpen voor iOS 17

iPhone op de Zens Magnetic Nightstand Charger met iOS 17 in landschapsmodus

Met Magsafe opladers heeft Apple vooralsnog een unieke draadloze oplaadvoorziening voor de iPhones. Maar de combinatie van magnetische bevestiging en draadloos laden gaat ook naar Android komen, zo vernamen we.

Op IFA troffen we dit jaar diverse draadloze opladers op basis van de gloednieuwe Qi 2 standaard aan. Belangrijke verbetering ten opzichte van de bekende Qi-laders is dat deze voorziet in ‘automagische’ correcte uitlijning met behulp van een magneet rond de laadspoel. Inderdaad, net als bij de Magsafe laders van Apple. Onder meer Zens Wireless Charging toonde prototypes op zijn stand. De Magnetic Nightstand Charger voor iPhones geeft alvast een indruk van wat Android-gebruikers van Qi 2-laders kunnen verwachten.

Magnetic Nightstand Charger: de telefoon als vervanging van de wekkerradio

Met de nieuwste versie van iOS 17 komt er een speciale ‘landschapsdetectiemodus’…