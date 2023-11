Zelfscankassa helpt bewuster boodschappen te doen

We leven in een zeer digitaal tijdperk, waarbij je als consument steeds gemakkelijker iets online kan bestellen. Boodschappen doen in de supermarkt is de afgelopen jaren veranderd. Zo kun je er een aantal jaren voor kiezen om al dan niet met een handscanner je eigen boodschappen te scannen en af te rekenen. We zien steeds meer winkels het zelf scannen bij een zelfbedieningskassa integreren in het winkelconcept. Bijvoorbeeld op de treinstations. Als je haast hebt om de trein te halen en toch even een deodorant of broodje wil halen, dan heb je dit zo afgerekend. Geen wonder dat steeds meer bedrijven een consumentvriendelijk kassasysteem kopen. Naast snelheid en gebruiksgemak is het werken met een dergelijk kassasysteem goed voor de portemonnee.

Snel en gemakkelijk afrekenen

Zoals gezegd kan het zelf scannen van de boodschappen veel tijd besparen. Gebruik je een handscanner dan kun je tijdens het boodschappen doen alle producten al scannen. Maar…