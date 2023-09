‘Zelfs Onana wandelende ramp’ – Voetbal International

De Engelse media zijn geschrokken van het optreden van André Onana bij Manchester United. De doelman ging stevig in de fout in het Champions League-duel met Bayern München. De vraag is: is dat toeval?

The Telegraph zag André Onana in de fout gaan en ziet dat als symbool voor de huidige situatie bij Manchester United. ‘Het is weer een trigger voor eindeloos spottende memes. Onana werd naar United gehaald omdat hij een upgrade van David de Gea zou zijn, maar na zes duels en veertien tegengoals trekt hij al veel vervelende parallellen met zijn Spaanse voorganger.’

Dat is volgens het medium het effect dat Manchester United op spelers lijkt te hebben. ‘Het is niet langer een club waar spelers worden verrijkt, maar zelfs de rijkste vruchten aan de wijnstok verdorren daar. Onana was een topkeeper bij Ajax en Internazionale, maar na een paar weken United wordt hij afgeschilderd als wandelende ramp. Ooit was binnenlopen op Old Trafford een zeldzaam voorrecht. Vandaag voelt het alsof…