Over Zelfliefde en Wat het Betekent

Wat is zelfliefde?

Voordat iemand het kan beoefenen, moeten we eerst begrijpen wat het betekent.

Zelfliefde is een staat van waardering voor jezelf die groeit uit handelingen die onze fysieke, psychologische en spirituele groei ondersteunen. Zelfliefde betekent een hoge waardering hebben voor je eigen welzijn en geluk. Zelfliefde betekent voor je eigen behoeften zorgen en je welzijn niet opofferen om anderen een plezier te doen. Zelfliefde betekent geen genoegen nemen met minder dan je verdient.

Zelfliefde kan voor iedereen iets anders betekenen, omdat we allemaal verschillende manieren hebben om voor onszelf te zorgen. Uitzoeken hoe zelfliefde er voor jou als individu uitziet is een belangrijk onderdeel van je geestelijke gezondheid.

Wat betekent zelfliefde voor jou?

Om te beginnen kan het betekenen:

Met liefde praten met en over jezelf

Jezelf prioriteiten stellen

Jezelf een pauze gunnen van zelfveroordeling

Jezelf vertrouwen

Trouw zijn aan jezelf

Lief zijn voor jezelf

Gezonde grenzen stellen

Jezelf vergeven als je niet eerlijk of aardig tegen jezelf bent

Voor veel mensen is zelfliefde een andere manier om zelfzorg te zeggen. Om aan zelfzorg te doen, moeten we vaak terug naar de basis en

Luisteren naar ons lichaam

Neem pauzes van het werk en beweeg/strek.

Leg de telefoon neer en maak contact met jezelf of anderen, of doe iets creatiefs.

Gezond eten, maar af en toe genieten van je favoriete voedingsmiddelen.

Zelfliefde betekent jezelf accepteren zoals je op dit moment bent voor alles wat je bent. Het betekent je emoties accepteren voor wat ze zijn en je fysieke, emotionele en mentale welzijn op de eerste plaats zetten.

Hoe en waarom zelfliefde beoefenen

We weten nu dus dat zelfliefde je motiveert om gezonde keuzes te maken in het leven. Als je jezelf hoog inschat, is de kans groter dat je dingen kiest die je welzijn bevorderen en die je goed doen. Dit kan zijn in de vorm van gezond eten, sporten of gezonde relaties hebben.

Manieren om zelfliefde te beoefenen zijn onder andere:

Mindful worden. Mensen met meer zelfliefde hebben de neiging om te weten wat ze denken, voelen en willen.

Mensen met meer zelfliefde hebben de neiging om te weten wat ze denken, voelen en willen. Acties ondernemen op basis van behoefte in plaats van willen. Door gefocust te blijven op wat je nodig hebt, keer je je af van automatische gedragspatronen die je in de problemen brengen, je vast laten zitten in het verleden en je zelfliefde verminderen.

Door gefocust te blijven op wat je nodig hebt, keer je je af van automatische gedragspatronen die je in de problemen brengen, je vast laten zitten in het verleden en je zelfliefde verminderen. Beoefen goede zelfzorg. Je zult meer van jezelf houden als je beter voor je basisbehoeften zorgt. Mensen met veel zelfliefde voeden zichzelf dagelijks met gezonde activiteiten, zoals gezonde voeding, beweging, goede slaap, intimiteit en gezonde sociale interacties.

Je zult meer van jezelf houden als je beter voor je basisbehoeften zorgt. Mensen met veel zelfliefde voeden zichzelf dagelijks met gezonde activiteiten, zoals gezonde voeding, beweging, goede slaap, intimiteit en gezonde sociale interacties. Maak ruimte voor gezonde gewoonten. Begin echt voor jezelf te zorgen door dat te weerspiegelen in wat je eet, hoe je beweegt en wat je doet. Doe dingen, niet om “het gedaan te krijgen” of omdat het “moet”, maar omdat je om jezelf geeft.

Tot slot, om zelfliefde te beoefenen, begin je met aardig, geduldig, zachtaardig en medelevend te zijn voor jezelf, net zoals je dat zou zijn voor iemand anders om wie je geeft.