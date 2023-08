Zelf verf mengen? Drie redenen om je eigen verfkleuren te maken (+ tips) — sevencouches

2. Hergebruiken en minder verspillen

Vaak blijft er verf over na een klus. Of dat nu een half blik is of een klein laagje: verf kun je prima hergebruiken. Met een bodempje kun je besluiten om een kleurvlak te maken, een halve pot leent zich prima voor een klein wandje of een lambrisering. Het hergebruiken van verf is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

3. Net niet wat je wilt

Verf is leverbaar in alle kleuren van de regenboog, maar het kan zijn dat jouw tint er niet tussenzit. In dat geval kun je beter zelf aan de slag gaan met een basiskleur, witte latex en roerstokjes.

Hoe bepaal ik de juiste kleur?

Wanneer je handmatig gaat mengen, kun je gebruik maken van lege verfblikken (te koop bij de bouwmarkt) of je mengt in een van de potten. Wil je een lichte tint? Gebruik dan wit als basis en voeg daar je kleur aan toe. Is je basiskleur iets te donker? Gebruik dan die pot om wit aan toe te voegen. Als je tevreden bent, probeer dan op een onopvallend hoekje…