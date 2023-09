Zelf pensioen opbouwen hoeveel sparen per maand als zzp’er?

Leestijd: 7 minuten

De vraag hoeveel sparen voor pensioen komt veel voor bij zzp’ers en bij mensen in loondienst. Toch is pensioensparen voor zzp’ers écht belangrijk, omdat ze dit niet standaard doen zoals de meeste andere werknemers.

Zelf geld opzij zetten is daarom heel belangrijk als je ooit wilt stoppen met werken. Daarom vertel ik je in dit artikel een aantal handige tips en achtergrondinformatie zodat je weet hoe je dit op een goede manier aanpakt. Zelf pensioen opbouwen hoeveel sparen per maand?

Zelf pensioen opbouwen

In Nederland kun je als pensioengerechtigde aanspraak maken op de AOW (algemene ouderdomswet). Dit is een bedrag dat je krijgt zodra je de pensioenleeftijd bereikt. Op welk moment deze leeftijd in gaat is nog niet vastgesteld voor mensen geboren na 31 december 1960, maar het is minimaal 67 jaar.

Je krijgt dit bedrag ongeacht of je in loondienst bent geweest of altijd gewerkt hebt als zzp’er, dus dat is lekker. Het bedrag is alleen niet…