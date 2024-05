Zo ga je Zelf aan de Slag met de Elektra in Huis

Merk jij ook dat mensen om je heen klussen in huis steeds vaker zelf uitvoeren? Het is een trend, voortkomend uit de tijd van de pandemie. Doordat men als gevolg van het hybride werken dagelijks veel reistijd bespaart, is er meer tijd om projecten in en rondom de eigen woning op te pakken. Niet alleen leuk, het is ook nog eens gezond en financieel aantrekkelijk.

Naast het feit dat men meer tijd heeft, valt er op het internet tegenwoordig veel informatie te vinden over de wijze waarop deze klussen moeten worden uitgevoerd. Welke klussen wil jij nog oppakken? Overweeg een aantal nieuwe stopcontacten te plaatsen, of kies voor een renovatie van de meterkast. In dat laatste geval kun je online zelf een groepenkast samenstellen, die je vervolgens door een elektricien laat plaatsen. Dit artikel vertelt je er meer over.

Aanpassing groepenkast bij verbouwing van een woning

Er zijn verschillende situaties waarin een aanpassing aan de groepenkast noodzakelijk is. Zo moeten er mogelijk nieuwe groepen aan de meterkast worden toegevoegd, bij de montage van een zonne-energiesysteem op het dak. Overschrijdt het geheel aan zonnepanelen een vermogen van 3.600 Watt? In dat geval heb je zelfs twee nieuwe groepen nodig. Ook een aanpassing aan de aansluiting (van een 1-fase- naar een 3-fase aansluiting) kan vereist zijn.

Een andere situatie waarbij de meterkast mogelijkerwijs moet worden aangepast, is een verduurzamende verbouwing of de realisatie van een aanbouw aan huis. Lees meer informatie over componenten die onderdeel zijn van een meterkast. Het helpt je bij het samenstellen hiervan. Laat het ontwerp voor de nieuwe meterkast vooraf altijd toetsen door een elektricien, wanneer je niet eerder een meterkast samengesteld hebt.

Zelf een aantal stopcontacten plaatsen in huis

Een klus waarbij de meterkast over het algemeen niet hoeft te worden aangepast, is het plaatsen van nieuwe stopcontacten of aansluitpunten voor de verlichting. Mogelijk mis je een stopcontact voor een lampje, voor het strijkijzer op zolder, voor een tweede beeldscherm in je kantoorruimte, enzovoorts. De onderdelen voor een nieuw stopcontact bestel je online. Datzelfde geldt voor het gereedschap dat je hierbij nodig hebt. Zoek online naar een stappenplan, waarin wordt uitgelegd hoe je de montage van het stopcontact aanpakt. Het is makkelijker dan je op voorhand wellicht denkt! Dat geldt in het bijzonder voor stopcontacten in holle wanden of bijvoorbeeld gipsblokken. Het is een vrij eenvoudig te bewerken materiaal.