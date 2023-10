Zeldzaam bullish signaal voor Ethereum duikt voor het eerst sinds 2018 weer op

De Ethereum koers bereikte op 12 oktober de koers van 1.521 dollar, wat het laagste niveau in ruim 200 dagen markeerde. Inmiddels is Ethereum weer wat opgekrabbeld, maar van een echt herstel is nog geen sprake. Bitcoin blijft op dit moment in ieder geval nog uitlopen op de nummer twee van de markt.

Ondanks deze negatieve trend voor Ethereum begint de Relative Strength Index (RSI) juist bullish signalen af te geven.

Dagelijkse RSI is bullish

De dagelijkse RSI voor Ethereum geeft op dit moment een signaal af dat we sinds het jaar 2015 niet meer zagen. Het is inmiddels dus vijf jaar (!) geleden dat we dit voor de laatste keer zagen. We hebben het dan natuurlijk over de bullish divergentie die we momenteel zien voor Ethereum.

Daarvan is sprake als het momentum van de RSI toeneemt, terwijl de koers daalt; dat kunnen we zien in de onderstaande grafiek.

Over…