‘Zeer ondermaats, dit is een ongelooflijk dieptepunt!’

De halve finale in de KNVB Beker tussen SC Cambuur en NEC is slecht bekeken, zo maakt Tina Nijkamp woensdagochtend bekend. De wedstrijd werd door nog geen 600.000 mensen bekeken en volgens de voormalig zenderbaas van SBS is het maar de vraag in hoeverre voetbalrechten aantrekkelijk blijven voor zenders.

Nijkamp schrijft op Instagram dat de halve finale tussen de club uit de Keuken Kampioen Divisie en de nummer zeven uit de Eredivisie dinsdag 337.000 kijkers had op Star Channel en 256.000 op ESPN. Daarmee wordt de 600.000 niet gehaald en dat is extreem laag voor een halve finale in het bekertoernooi: “Dit is toch wel een ongelooflijk kijkcijferdieptepunt voor een halve finale. En dat primetime”, doelt Nijkamp op het aanvangstijdstip van 20.00 uur.



De columnist van De Telegraaf begrijpt dat het een totaal ander soort finale is als die van vorig seizoen tussen Ajax en Feyenoord, waarin Davy Klaassen een aansteker naar zijn hoofd kreeg gegooid:…

