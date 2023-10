Ze wordt bedolven onder kritiek

Bonaire is een vaste vakantiebestemming voor Monique Westenberg en André Hazes. Ook de afgelopen week waren ze er te vinden.

Vanop Bonaire houdt Monique Westenberg haar volgers op de hoogte van haar vakantie. Zo deelde ze enkele dagen geleden een reeks foto’s van haar bezoek aan de ezelopvang. Daar verblijven meer dan 800 ezels die gered zijn van de straat, gewond, zwanger of als weesjes.

Dit keer post ze enkele foto’s van haarzelf en haar zoontje André in het resort waar ze verblijven. Daarop komen heel wat vernietigende reacties.

“Waarom dit delen? Hou het privé met elkaar”, wordt er onder andere geschreven. “Erg geposeerd.” “Lekker zeg, je hele leven op vakantie.” “Daarom blijft ze bij André.”

Waar ook commentaar op komt, is dat haar zoontje erbij is. “Hoeft hij niet naar school?”, klinkt het. Dat is geen grote verrassing: eerder dit jaar werden Monique en André Hazes nog veroordeeld tot 900 euro boete omdat ze Dré in april 2022 zonder toestemming buiten…