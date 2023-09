Ze proberen Roxeanne mes in de rug te steken

Het contact tussen Rachel Hazes en haar kinderen is nog steeds niet hersteld. Dat lijkt in de nabije toekomst niet snel te zullen gebeuren.

Rachel Hazes en Roxeanne Hazes stonden eerder dit jaar nog recht tegenover elkaar in de rechtbank. Roxeanne is van mening dat Rachel geen recht heeft op het nalatenschap van haar vader. Vandaag lijkt Rachel haar dochter nog verder van zich weg te willen duwen.

Op Instagram deelt Rachel een foto met Nick van Delft, de ex van Roxeanne. “Onvoorwaardelijk in het verleden en gelukkig nog steeds tot in het heden”, staat er bij de foto te lezen. “Wat is dit voor iets triests”, vindt Yvonne Coldeweijer.

“De ex van Roxeanne en haar moeder proberen haar even een mes in de rug te steken door samen te poseren op Instagram met deze slijmtekst erbij. Zoek een leven”, aldus Yvonne.