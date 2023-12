‘Ze mogen vanuit Eindhoven wel een bloemetje sturen naar Ajax’

PSV boekte woensdagavond een even spectaculaire als indrukwekkende 2-3 zege op Sevilla en zette daarmee een reuzenstap richting de knock-outfase van de Champions League. Daar zag het er in eerste instantie heel lang niet naar uit. PSV ging rusten met een 1-0 achterstand en kreeg heel snel in de tweede helft de 2-0 om de oren, maar een rode kaart voor zette de wedstrijd volledig op z’n kop. Volgens Wesley Sneijder mag PSV een bloemetje sturen naar Ajax.

De Amsterdammers moesten vorig jaar in de slotfase van de zomerse transferwindow op zoek naar een nieuwe vleugelaanvaller. De transfer van Antony hing al de hele zomer in de lucht, maar hij vertrok pas in de laatste dagen naar Manchester United. Ajax kwam in de zoektocht naar een vervanger van de Braziliaan uit bij Ocampos. De Argentijn zou in eerste instantie voor zo’n twintig miljoen euro de overstap maken naar Ajax, maar daar stak de Raad van Commissarissen een stokje voor. De Amsterdammers namen Ocampos uiteindelijk op…