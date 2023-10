‘Ze hadden mijn carrière kunnen ruïneren’ – Voetbal International

Rasmus Højlund had na de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Denemarken en San Marino geen goed woord over voor het gedrag van een aantal internationals van San Marino. Mede door een goal van de spits van Manchester United ontsnapten de Denen aan een blamage.

Denemarken boekte dinsdagavond een zwaarbevochten zege op San Marino. Het thuisland scoorde voor de eerste keer in deze EK-kwalificatiereeks en voor het eerst in bijna een jaar tijd in een interland. Højlund en invaller Yussuf Poulsen bezorgden de Denen uiteindelijk een overwinning in Serravalle. Denemarken is daardoor dicht bij plaatsing voor Euro 2024.