Ze belde me huilend op

André Hazes mag in september een bijzondere mijlpaal vieren. De zanger zal dan twee jaar clean zijn.

André Hazes checkte zichzelf in september 2021 zelf in een Spaanse afkickkliniek in. Na amper enkele weken wist de zanger al dat hij niet zou hervallen.

Zijn leven is er naar eigen zeggen op vooruit gegaan. Zo is de band met zoontje Dré beter en ook met Monique Westenberg loopt het weer goed.

“Ik kon vroeger heel onredelijk zijn. Als Monique appte dat ze in de file stond en later zou zijn, dan ontplofte ik, omdat ik dan nog een uur met Dré in mijn eentje was en niet wist wat ik moest doen”, citeert Humo André in het AD.

“De eerste keer dat ze appte over een file toen ik clean was, stuurde ik terug: ‘Kan gebeuren, toch?’ Een normale reactie natuurlijk, maar zij belde me huilend op, omdat ze het niet snapte, ze was dat niet gewend van mij.”