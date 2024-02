Zarco optimistisch over verbeterde Honda: “Gevoel beter dan verwacht”

“Het ging best goed. Je wordt altijd blij als de betere rondetijden komen. Ik verwachtte het niet, daarom geeft het een beter gevoel dan ik had verwacht”, somt Johann Zarco zijn shakedown op Sepang International Circuit op. De eenmalig MotoGP-racewinnaar heeft deze winter Pramac Ducati na vier jaar verruild voor LCR Honda, het team waar hij in 2019 al eens drie races voor reed. Op papier verruilt Zarco dus de beste motorfiets van 2023 voor de minst sterke motor van dat seizoen, maar Honda is voor 2024 hard aan de slag gegaan. Op aerodynamisch vlak heeft het Japanse merk tijdens de test in Valencia al enkele innovaties geïntroduceerd, waarna men in de winter verder heeft ontwikkeld.

Tijdens de shakedowntest in Sepang, waar Zarco door de teruggekeerde concessies aan mocht deelnemen, merkte hij op dat het de goede kant op gaat bij Honda. “Ze hebben veranderingen doorgevoerd en wat ze in Valencia hadden, was al interessant. Dat gaf me goede hoop tijdens…