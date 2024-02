Zangeres Roxy Dekker maakt Instagram wild met heerlijke foto in flinterdun shirtje

De mooie zangeres Roxy Dekker weet haar fans wel weer flink te verrassen met een foto waar je alleen maar van kan genieten.

Roxy Dekker komt eigenlijk nog maar net om de hoek kijken als zangeres, maar weet nu al de mannen van Nederland flink te betoveren met haar geweldige content. Op haar social media deelt Roxy een foto die zo goed is, dat je er simpelweg van smelt. Kijk maar even mee naar het plaatje eronder. Hij is in zwart-wit, dus het heeft gelijk een artistiek randje. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon een ontzettend goede foto van Roxy is waar je van moet smullen. De mooie dame heeft zichzelf weer goed op de foto weten te zetten. Haar fans zijn dan ook zeer tevreden met het goed gelukte plaatje.

Roxy Dekker is de nieuwe Nederlandse ster van de muziekwereld

