Zangeres Mell maakt promotie: haar flinke hoogtepunten ook te zien bij Vandaag Inside

Bij Vandaag Inside krijgen we wel héél veel te zien van Zangeres Mell en we zijn ook nog lang niet uitgekeken op de beeldige brunette!

Dat de heren van Vandaag Inside zeer te spreken zijn over zangeres Mell zal niemand van opkijken. Hoe kan het namelijk anders? De beeldschone zangeres heeft nou eenmaal een gouden keeltje en ook haar kledingstijl kijk je graag naar om. Logisch dat ze haar op de buis zetten, toch? Wij kunnen er alleen maar enthousiast over zijn. Om het nog maar niet te hebben over hoe veel we van de bloedhete brunette te zien krijgen!

Fans zangeres Mell dolenthousiast om verrassende Vandaag Inside-onthulling

Want Melanie Jong onthulde recent geweldig nieuws voor haar fans. De zangeres zal namelijk samen met haar band Mell & Vintage Future een regelmatige verschijning zijn bij Vandaag Inside! En daar zijn we toch allemaal wel over te spreken. Je kan er alleen maar heel gelukkig van worden dat we zo veel van Melanie te zien krijgen, toch? Haar fans zijn in ieder…