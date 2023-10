Zanger Marco Schuitmaker liegt er vrolijk op los!

En dat al voor de tweede keer….

Inmiddels blijkt de Engelbewaarder van Mark Schuitmaker hem niet te kunnen beschermen tegen zijn eigen leugens. Wat is er aan de hand?

Marco Schuitmaker liegt over zijn droomhuis

Vorig jaar augustus kreeg bekendeburen.nl al de tip binnen dat de “Engelbewaarder” zanger Marco Schuitmaker een landhuis zou hebben gekocht in het plaatsje Pelze nabij Groningen. Bekendeburen.nl benaderde Marco of dit klopte.

Nee, het was onzin. Daar het nog niet in het Kadaster stond is BB niet overgegaan tot publicatie. Maar recent verscheen het wel in het Kadaster en bleken de gegevens die we al in augustus vorig jaar hadden te kloppen. Daarop publiceerden wij op 21 oktober 2023 een artikel waarin je het droomhuis van Mark Schuitmaker kunt bekijken.

Engelbewaarder zanger blijft liegen, nu zelfs op camera

Maar wat schetst onze verbazing? Tegenover Shownieuws houdt hij gewoon vol dat het een broodje aap verhaal is. Dat terwijl gewoon in…