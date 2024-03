Zakendoen met Italianen: Parla italiano?

Italië, bekend om zijn rijke geschiedenis, prachtige landschappen en heerlijke keuken, is tevens de thuisbasis van een levendige zakencultuur. Als secretaresse is het belangrijk om effectief te communiceren en relaties op te bouwen, vooral met Italiaanse zakenpartners. In dit blog delen we enkele waardevolle inzichten en tips om het beste uit zakelijke contacten met Italianen te halen.

Cultuur van relaties

In de Italiaanse zakenwereld draait alles om relaties. Heb je Italiaanse collega’s? Of veel contact met Italiaanse klanten? Neem dan vooral de tijd om informele gesprekken te voeren. Vraag naar hun welzijn, interesses en familie. Een persoonlijke band opbouwen vormt vaak de basis voor een succesvolle zakelijke relatie.

Respecteer hiërarchie

Italiaanse bedrijven zijn vaak hiërarchisch ingericht. Het is belangrijk om respect te tonen voor mensen met een hogere positie binnen een organisatie. Als secretaresse communiceer je mogelijk met medewerkers op verschillende niveaus….