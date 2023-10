Zakelijke leaseauto toch niet verplicht elektrisch vanaf 2025

Vanuit de klimaatdoelen van het kabinet kwam vorig jaar een plan naar buiten om vanaf 2025 aanbieders van zakelijke leaseauto’s te verplichten en alleen nog maar elektrische auto’s aan te bieden. Het plan van minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten zou voor een vergroening van de Nederlandse wegen moeten zorgen, maar lijkt nu toch geen doorgang te vinden.

Lease markt vaak gangmaker

De regeling zou nodig zijn om de klimaatdoelen te behalen. De leasevloot overhevelen naar elektrisch scheelt niet alleen een hoop CO₂ in de atmosfeer, het beperkt ook de stikstofneerslag. Het kabinet wil in 2030 een reductie in CO₂-uitstoot van 55%-60% ten opzichte van 1990 realiseren. Deze plannen omzetten in concrete acties is tot aan de val van het kabinet steeds moeizaam verlopen.

Zakelijke rijders maken over het algemeen de meeste kilometers, en dus dacht het kabinet door dit segment te verplichten over te gaan op elektrisch in één keer een flinke slag te…