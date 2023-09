Zaakwaarnemers vangen meer dan 800 miljoen en zijn grootste ‘winnaars’ transferperiode

In de Engelse Premier League werd deze transferperiode maar liefst 2,8 miljard euro uitgegeven. Ook de clubs in Saudi-Arabië konden er wat van, zij spendeerden gezamenlijk meer dan 900 miljoen euro en zijn daarmee na de Engelse clubs de biggest spenders van de zomer. Toch lijken de zaakwaarnemers de grootste winnaars van deze zomer te zijn.

Dat blijkt uit de cijfers die de FIFA naar buiten brengt onder de titel International Transfer Snapshot. Hierin worden de gegevens van alle transfers tussen clubs uit verschillende landen (dus géén binnenlandse deals) bijgehouden. De BBC zag ze in en trekt een aantal opvallende conclusies. Zo spendeerden de clubs in het mondiale voetbal dit jaar tussen 1 juni en 1 september van dit jaar liefst 6,88 miljard euro. Daarmee liggen de totale uitgaven liefst 47,2 procent hoger dan in dezelfde periode in 2022.



Artikel gaat verder onder video



Van dat bedrag vloeide bovendien bijna tien procent in de zakken van de zaakwaarnemers die bij de…