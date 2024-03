‘Zaakwaarnemer Manchester City-ster Erling Haaland spreekt met sportief directeur van Spaanse grootmacht’

Opmerkelijk nieuws uit Spanje. Sportief directeur Deco van FC Barcelona zou hebben gesproken met de zaakwaarnemer van Manchester City-ster . Hoewel de regerend kampioen van Spanje grote financiële problemen heeft, is de komst van de Noor de ‘grote droom’ van FC Barcelona-president Joan Laporta.

De financiële problemen bij FC Barcelona zijn bekend, maar de club slaagde er in de afgelopen jaren desondanks in om voor veel geld spelers binnen te halen. Zo versterkte de Catalaanse topclub zich in de zomer van 2022 nog met onder meer Jules Koundé, Raphinha en Robert Lewandowski. De Poolse topschutter had tijdens zijn eerste seizoen een belangrijk aandeel in de eerste landstitel voor FC Barcelona sinds 2019, maar is in de huidige jaargang regelmatig het mikpunt van kritiek. De oud-speler van onder meer Borussia Dortmund en Bayern München wordt steeds vaker in verband gebracht met een vertrek uit Barcelona, zeker na de aankondiging van Xavi Hernández dat hij bezig is aan zijn…