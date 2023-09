Yvonne Coldeweijer verklapt meer over haar eerste zwangerschap

Yvonne Coldeweijer had vorige week voor het eerst geen juice over een BN’er, maar over zichzelf. De juicekoningin had een leuk nieuwtje.

Yvonne Coldeweijer vertoefde samen met haar partner Max Vieleers op het Griekse eiland Santorini toen ze groot nieuws bekend maakte. Yvonne is zwanger van haar eerste kindje. Bij een uitzonderlijke foto met haar vriend schreef Yvonne de datum ’11-12-2023′. Komende winter mogen Yvonne en Max hun eerste kindje verwelkomen. Aan RTL Boulevard laat Yvonne weten 15 weken zwanger te zijn. Het geslacht weten ze nog niet. “Ik ben verder niet misselijk geweest en heb geen andere klachten, dus ik voel me helemaal top.”

